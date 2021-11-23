Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Benfica maçında ilk 11 çıkıyor
Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica mücadelesinde ilk 11 çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Barcelona evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5.maçına çıkan Barcelona'da teknik direktör Xavi, Yusuf Demir'e ilk 11'de şans veriyor.
Avusturya asıllı Türk futbolcu Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanmıştı.
BENFICA SON 2 MAÇTA 9 GOL YEDİ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk iki maçta gol yemeyen Benfica, daha sonraki iki karşılaşmada dokuz gole izin verdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda Barcelona'dan (7) daha az isabetli şut çeken tek takım Malmö (4).
Deplasmanda oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Benfica (3B 9M), bu karşılaşmalarda 37 gol yedi.
ANSU FATİ İSTİM ÜSTÜNDE
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı dört maçta dört golde pay sahibi olan Ansu Fati (2 gol & 2 asist), bu katkıların tamamını farklı yaşlarda yaptı (16, 17, 18 ve 19). Fati, turnuva tarihinde 16-19 arasındaki yaşların tamamında forma giyen üçüncü oyuncu konumunda (diğerleri Anthony Vanden Borre ve Jack Wilshere).
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Birçok bankada erişim sorunu