Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Benfica maçında ilk 11 çıkıyor

23 Kasım 2021 Salı, 22:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Barcelona evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5.maçına çıkan Barcelona'da teknik direktör Xavi, Yusuf Demir'e ilk 11'de şans veriyor.

Avusturya asıllı Türk futbolcu Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanmıştı.



BENFICA SON 2 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk iki maçta gol yemeyen Benfica, daha sonraki iki karşılaşmada dokuz gole izin verdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda Barcelona'dan (7) daha az isabetli şut çeken tek takım Malmö (4).

Deplasmanda oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Benfica (3B 9M), bu karşılaşmalarda 37 gol yedi.

ANSU FATİ İSTİM ÜSTÜNDE

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı dört maçta dört golde pay sahibi olan Ansu Fati (2 gol & 2 asist), bu katkıların tamamını farklı yaşlarda yaptı (16, 17, 18 ve 19). Fati, turnuva tarihinde 16-19 arasındaki yaşların tamamında forma giyen üçüncü oyuncu konumunda (diğerleri Anthony Vanden Borre ve Jack Wilshere).