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Barcelona Hamza Abdelkarim'e imzayı attırdı: Serbest kalma maddesi dikkat çekti!

Barcelona Hamza Abdelkarim'e imzayı attırdı: Serbest kalma maddesi dikkat çekti!

15.09.2026 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona Hamza Abdelkarim'e imzayı attırdı: Serbest kalma maddesi dikkat çekti!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 18 yaşındaki Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim ile sözleşme imzaladı.
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Barcelona, geçen sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini aldı.

18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kalan Katalan devi, genç oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon Euro ödedi.

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2030'A KADAR SÖZLEŞME

İlk etapta altyapıda değerlendirilmesi planlanan Abdelkarim'in, Barcelona'yı profesyonel sözleşme konusunda ikna ettiği kaydedildi. Genç futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli kontrat imzalandığı aktarıldı.

100 KATLIK SERBEST KALMA MADDESİ

Barcelona, bonservisi 1.5 milyon Euro olan Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.

Hamza Abdelkarim, bu sezon Barcelona formasıyla 1 maçta görev yaptı.

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