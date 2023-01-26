Barcelona İspanya Kral Kupası'nda son 4'e kaldı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 01:08

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 02:04

Barcelona, Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıktı.

Kazandığı 31 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, çeyrek finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Real Sociedad'ı konuk etti.

Katalan ekibi, Mendez'in gördüğü kırmızı kartla 40. dakikada 10 kişi kalan rakibini, Dembele'nin 52. dakikadaki golüyle yendi.