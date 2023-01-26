Barcelona İspanya Kral Kupası'nda son 4'e kaldı

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 01:08
Barcelona İspanya Kral Kupası'nda son 4'e kaldı
Abone Ol google-news

Barcelona, Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıktı.

Kazandığı 31 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, çeyrek finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Real Sociedad'ı konuk etti.

Katalan ekibi, Mendez'in gördüğü kırmızı kartla 40. dakikada 10 kişi kalan rakibini, Dembele'nin 52. dakikadaki golüyle yendi.


barcelona İspanya Kral Kupası real sociedad

İlgili Haberler

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona tek golle zirveye tutundu

Barcelona tek golle zirveye tutundu
Barcelona kupada şov yaptı!

Barcelona kupada şov yaptı!

En Çok Okunan Haberler