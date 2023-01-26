Barcelona İspanya Kral Kupası'nda son 4'e kaldı
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Barcelona, Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıktı.
Kazandığı 31 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, çeyrek finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Real Sociedad'ı konuk etti.
Katalan ekibi, Mendez'in gördüğü kırmızı kartla 40. dakikada 10 kişi kalan rakibini, Dembele'nin 52. dakikadaki golüyle yendi.
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