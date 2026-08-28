Barcelona, İspanya La Liga'ya 2'de ikiyle başladı

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Barcelona, Camp Nou'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde yeni sezona 2'de ile başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Athletic Bilbao, ligde iki maç sonunda puan alamadı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında evinde bu kez Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Atletic Bilbalo, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.