Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona, İspanya La Liga'ya 2'de ikiyle başladı

Barcelona, İspanya La Liga'ya 2'de ikiyle başladı

28.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona, İspanya La Liga'ya 2'de ikiyle başladı

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Atletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Barcelona, ligde yeni sezona 2'de 2 ile başladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Barcelona, Camp Nou'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde yeni sezona 2'de ile başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Athletic Bilbao, ligde iki maç sonunda puan alamadı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında evinde bu kez Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Atletic Bilbalo, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #barcelona #la liga #Athletic Bilbao

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Barcelona'nın Livakovic için ödeyeceği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Barcelona'nın Livakovic için ödeyeceği bonservis belli oldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferi için İspanyol devi Barcelona ile anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic resmen Barcelona'da
Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic resmen Barcelona'da Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki eldiven, Katalan takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona'dan sezona farklı başlangıç
Barcelona'dan sezona farklı başlangıç İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında Elche'yi 5-0 yendi. Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri Raphinha (2), Karim Adeyemi ve Fermin Lopez (2) kaydetti.