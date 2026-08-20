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Barcelona, Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı!

Barcelona, Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı!

20.08.2026 17:23:00
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Barcelona, Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, geçen sezon kiraladığı 32 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Cancelo ile sözleşme imzaladı.
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İspanya ekibi Barcelona, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Cancelo'nun 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

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65 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Al Hilal formaları giyen 32 yaşındaki Cancelo, 2023-2024 sezonu ile geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Barcelona'da oynadı.

Sağ ve sol bekte görev alan Cancelo, Barcelona kariyerinde 65 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

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