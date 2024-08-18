Barcelona, Lewandowski ile kazandı

Barcelona, ligin ilk hafta maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Valencia'yı Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:44
Barcelona, Lewandowski ile kazandı
Abone Ol google-news

La Liga ilk hafta maçında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan maçı Barcelona 2-1 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Valencia'nın tek golü 44. dakikada Hugo Duro'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, lige 3 puanla başladı. Valencia ise ligin ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia, Celta Vigo deplasmanına gidecek.


barcelona haberleri valencia haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı!

Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı!
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı!

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı!
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti

Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler