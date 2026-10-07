Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez, futbol kariyerini noktaladı. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla futbola veda ederken kariyerinde kendisine destek olan kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

"YENİ BİR EVRE BAŞLATMANIN ZAMANI GELDİ" Pedro, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İspanyol yıldız mesajında, "Vaktin geldiğini hissediyorum. Bir adım öne çıkıp hayatımda yeni bir evre başlatmanın zamanı geldi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bunu gerçekleştirmemde bana destek olan herkesin gururuyla sahayı terk ediyorum. Teşekkür ederim futbol, bana çok mutluluk verdiğin için" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI İspanyol futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerini noktalayan Pedro, Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükseldi. Barcelona ile tarihi üçlemeyi ve altılığı kazanan Pedro, kulübün en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

İSPANYA İLE DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU Pedro, İspanya Milli Takımı'nın altın jenerasyonunda da önemli bir parça oldu. İspanyol futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde takımına katkı sağladı. Pedro, bu başarılarla İspanya ile tüm büyük kupaları kazanan oyuncular arasında yer aldı.