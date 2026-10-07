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Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!
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Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

7.10.2026 18:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, 39 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Pedro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaktin geldiğini hissediyorum. Bir adım öne çıkıp hayatımda yeni bir evre başlatmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez, futbol kariyerini noktaladı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla futbola veda ederken kariyerinde kendisine destek olan kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

"YENİ BİR EVRE BAŞLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Pedro, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İspanyol yıldız mesajında, "Vaktin geldiğini hissediyorum. Bir adım öne çıkıp hayatımda yeni bir evre başlatmanın zamanı geldi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bunu gerçekleştirmemde bana destek olan herkesin gururuyla sahayı terk ediyorum. Teşekkür ederim futbol, bana çok mutluluk verdiğin için" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

BARCELONA'DA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

İspanyol futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerini noktalayan Pedro, Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükseldi.

Barcelona ile tarihi üçlemeyi ve altılığı kazanan Pedro, kulübün en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

İSPANYA İLE DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Pedro, İspanya Milli Takımı'nın altın jenerasyonunda da önemli bir parça oldu.

İspanyol futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde takımına katkı sağladı.

Pedro, bu başarılarla İspanya ile tüm büyük kupaları kazanan oyuncular arasında yer aldı.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pedro Rodriguez'den emeklilik kararı!

İNGİLTERE VE İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea forması giyen Pedro, İngiltere Premier Lig'de de önemli bir kariyer geçirdi.

İspanyol futbolcu daha sonra İtalya Serie A'ya transfer olarak Lazio'da forma giydi ve futbol kariyerinin son dönemini burada geçirdi.

Pedro Rodriguez, Barcelona, Chelsea ve Lazio'da geçen kariyerinin ardından profesyonel futbol hayatına nokta koydu.

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