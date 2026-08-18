Barcelona, Rodri transferini resmen açıkladı!

Barcelona, Manchester City'nin 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Rodri, Barcelona ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşmeye imzayı attı.

SÖZLEŞME AYRTINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Katalan ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varırken, transferin 60 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon Euro bonus karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Böylece anlaşmanın toplam bedeli bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde 75 milyon Euro'ya ulaşacak.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Futbol hayatına 2014-15 sezonunda Villarreal'in ikinci takımında başlayan Rodri, bir sezon sonra kulübün A takımına yükseldi. İspanyol orta saha oyuncusu daha sonra Atletico Madrid ve Manchester City formalarını giydi.

Rodri, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası kazandı. Manchester City ile ise 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, Community Shield, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

30 yaşındaki futbolcu, bireysel kariyerinde 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Rodri ayrıca İspanya Milli Takımı ile Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.