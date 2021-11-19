Barcelona teknik direktörü Xavi, Alcantara'yı transfer etmek istiyor
Barcelona'ya teknik direktörlük göreviyle dönen Xavi Hernandez eski ekibi topluyor. Daniel Alves'in ardından, Thiago Alcantara da Katalan ekibine geri dönebilir.
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunu devralan Xavi Hernandez transfer çalışmalarına hız verdi.
Xavi'nin dönüşünün ardından Daniel Alves ile transferde anlaşmaya varıldı. İspanyol basınına göre Xavi geçmişten bir başka Barcelona yıldızını daha Camp Nou'ya getirme hedefinde.
Todofichajes haberine göre Xavi, Liverpool forması giyen yıldız orta saha Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Thiago da Barcelona'ya dönme konusunda istekli.
30 yaşındaki futbolcu Barcelona altyapısından yetişmiş ve 2013'te 25 milyon Euro'luk bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. 2020 yazında Liverpool'a transfer olan Thiago'nun kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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