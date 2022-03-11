Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maçım ardından ümitli olduklarını söyledi
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayan Barcelona'da teknik direktör Xavi, 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, “Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli’de olduğu gibi. Galatasaray’dan çok daha iyiydik. Haksız bir sonuç aldık ama devam etmeliyiz” dedi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona, kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Xavi, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Xavi, “Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesala çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık. Çok serbest adam bulamadık. İkinci yarı çok iyiydik, kazanmayı hak ettik. 1-0’ı hak etmiştik. Bize alan bırakmadılar. Defans olarak da çok iyiydik ama zorlandık” diye konuştu.
“GALATASARAY’DAN ÇOK DAHA İYİYDİK”
Rövanş karşılaşması için ümitli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli’de olduğu gibi. Galatasaray’dan çok daha iyiydik. Haksız bir sonuç aldık ama devam etmeliyiz. Şu anlık moralimizi bozamayız. Avrupa’da kazanmak daha zor. Burada herkes mücadele ediyor” şeklinde konuştu.
“BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK”
Rövanş karşılaşmasında her şeyin olabileceğini belirten Xavi, şöyle konuştu:
“Bugün bir şey kazanmadık bir şey de kaybetmedik. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. İyi durumdayız şu an. Inaki çok iyi kurtarışlar yaptı. Önceden yaptığımız şeyleri pek yapamadık. Açık bir sonuç, her an her şey olabilir.”
İlgili Haberler
- Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki cezalar belli oldu
- Trabzonspor'da Marek Hamsik sakatlandı
- İngiltere'den Rusya'ya yönelik spor dünyasını sarsacak yaptırım kararı
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Rantçılar gidici, zeytinler kalıcı'
- Fenerahçe’de hataya yer yok
- Sıra ekmek kuyruklarında mı?
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- 'Bir zahmet kendi yemeklerini kendileri yapsınlar'
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar...
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği kararı
- Zelenski'den kimyasal saldırı iddialarına yanıt
- 'Rus askerleri birbirini vuruyor'