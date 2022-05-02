Barcelona, Vedat Muriç'li Mallorca'yı mağlup etti

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:19

İspanya La Liga'da Barcelona kendi evinde Mallorca'yı ağırladı.

Barcelona, Memphis Depay'ın 25. dakikada bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sergio Busquets, 54. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Mallorca'da Antonio Raíllo 79. dakikada bulduğu gol ile farkı bire indirse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla, Barcelona 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mallorca ise küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, Mallorca'nın maç kadrosunda yer almadı.

Real Madrid, dün Espanyol'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitime 4 hafta kala 35. La Liga şampiyonluğunu elde etti.