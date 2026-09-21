Barcelona'ya dönecek mi? Joan Laporta'dan Lionel Messi yanıtı!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin yeniden Barcelona forması giymesi yönündeki öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir kulüp yetkilisi, Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönmesi için Laporta'ya doğrudan görüşme yapması çağrısında bulundu.

"MESSI DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSUYDU AMA..."

Kulüp yetkilisi, Laporta'ya şu sözlerle seslendi:

"Messi'nin ayrılışını iyi yönettiniz, ancak Leo'yu evinde, sahada görmek istiyoruz. Telefonu açıp onu ararsanız, Messi gelir. Sizden bu aramayı yapmanızı rica ediyorum. Kulübün geliri önemli ölçüde artacaktır."

Joan Laporta ise Messi'nin Barcelona ve futbol tarihindeki yerini vurgularken kulübün yeni bir dönemde olduğunu söyledi.

Laporta, "Her şey gelişir ve değişir; hiçbir şey sabit değildir. Messi dünyanın en iyi oyuncusuydu ve bence tarihin en iyilerinden biriydi. Hayat değişiyor ve şimdi Yamal gibi dünya çapında oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR"

Messi'nin geri dönüş ihtimaline ilişkin değerlendirmesini sürdüren Laporta, şunları söyledi:

"Bu görüşme olasılığını değerlendireceğiz, ancak şu anda bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Leo bir kazanan ve antrenman sırasında bile oynamak istiyor. Söylediklerinizin hepsi çok romantik, ancak mevcut rekabetçi takımımızda bunu zor görüyorum. Bunu inceleyeceğiz."

Laporta, Messi ile yüz yüze görüşmenin telefon görüşmesinden daha iyi olacağını belirterek, Messi'nin anısına bir maç düzenleme konusunun da daha önce görüşüldüğünü söyledi.

Barcelona Başkanı Laporta, "Bu olasılığı romantik olduğu için reddetmiyorum, ancak ne olursa olsun Messi her zaman Barcelona ile bağlantılı kalacak. Bu güzel bir ortak tarih" dedi.

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Laporta açıklamasını, "Artık yeni bir döneme giriyoruz. Çok dengeli bir kadromuz var ve bunun tadını çıkarmalıyız" sözleriyle tamamladı.