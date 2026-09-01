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Barcelona yıldızlarıyla güldü: La Liga'da üçte üç yaptı!

Barcelona yıldızlarıyla güldü: La Liga'da üçte üç yaptı!

1.09.2026 00:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona yıldızlarıyla güldü: La Liga'da üçte üç yaptı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde ağırladığı Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup etti.
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Barcelona, Camp Nou'da oynanan maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Rayo Vallecano, 12. dakikada Sergio Camello'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 ile gitti.

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RAPHINHA VE YAMAL DUBLE YAPTI

Barcelona, Florian Lejeune'nin 51. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Rayo Vallecano'da Sergio Camello, 59. dakikada durumu 3-2 yaptı.

Barcelona, Raphinha'nın 71. ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige üçte 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 1 puanda kaldı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Santander'i ağırlayacak.

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