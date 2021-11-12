Barcelona'da Xavi'yi bütçe golü!
ESPN'de yer alan habere göre Barcelona kış transfer döneminde 10 milyon Avro'dan daha az bütçe ayırabilecek.
Ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi.
Sezon başında Barcelona CEO'su Ferran Reverter Ocak ayındaki transfer dönemi için 20 milyon Avro ayırabileceklerini söylemişti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Katalan ekibi, kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırdı ve tazminat ödemeye mahkum oldu.
Koeman'a ödenen 12 milyon Avro'luk bedelden sonra Barça, Xavi için de Al-Sadd'a 5 milyon Avro bonservis bedeli ödeyince transfer bütçesi azaldı. ESPN'de yer alan habere göre Barcelona kış transfer döneminde 10 milyon Avro'dan daha az bütçe ayırabilecek.
DANİ ALVES DÖNÜYOR
Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi atayan Barcelona, eski yıldızı Dani Alves'i yeniden transfer etmek için bir araya gelecek.
Dani Alves, Ocak transfer döneminde Barcelona'ya dönüş yapabilir. UOL Esporte'ye göre, tecrübeli sağ bek, kulübe dönüşünü görüşmek için bu hafta Katalan kulübün yönetimiyle bir araya gelecek.
Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor.
Kaynak: NTV Spor
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- Dolar 10 liraya yürüyor!
- Karamollaoğlu'ndan koltuk krizine ilişkin açıklama