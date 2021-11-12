Barcelona'da Xavi'yi bütçe golü!

12 Kasım 2021 Cuma, 08:40

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi.

Sezon başında Barcelona CEO'su Ferran Reverter Ocak ayındaki transfer dönemi için 20 milyon Avro ayırabileceklerini söylemişti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Katalan ekibi, kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırdı ve tazminat ödemeye mahkum oldu.

Koeman'a ödenen 12 milyon Avro'luk bedelden sonra Barça, Xavi için de Al-Sadd'a 5 milyon Avro bonservis bedeli ödeyince transfer bütçesi azaldı. ESPN'de yer alan habere göre Barcelona kış transfer döneminde 10 milyon Avro'dan daha az bütçe ayırabilecek.

DANİ ALVES DÖNÜYOR

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi atayan Barcelona, eski yıldızı Dani Alves'i yeniden transfer etmek için bir araya gelecek.

Dani Alves, Ocak transfer döneminde Barcelona'ya dönüş yapabilir. UOL Esporte'ye göre, tecrübeli sağ bek, kulübe dönüşünü görüşmek için bu hafta Katalan kulübün yönetimiyle bir araya gelecek.

Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor.

Kaynak: NTV Spor