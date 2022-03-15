Barcelona'dan İstanbul paylaşımı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. Barcelona Kulübü yaptığı paylaşımda, "Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan ekibi bu maç öncesi İstanbul'un tarihi mekanlarının yer aldığı bir video paylaştı.
Kulübün Türkiye'deki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" başlığı kullanıldı. Paylaşımda, "Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine de yer verildi.
İlk maçı İspanya'da 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak.
???? Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) March 15, 2022
?? Sizi çok özledik Türkiye pic.twitter.com/4yEPLyGbx8
İlgili Haberler
- Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün: Buna başkan karar verir
- Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolcular milli takımların aday kadrosuna çağrıldı
- Galatasaray'ın efsanesi Tuğrul Demir hayatını kaybetti
Video Haberler
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
- Danimarkalı futbolcu milli takıma geri döndü!
- Çavuşoğlu'ndan tebrik
- İtalyan bankası Rusya'dan ayrılmayı değerlendiriyor
- 'Gelsin kendi eksin'
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- Zelenski'den NATO açıklaması
- NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı
- Akar'dan komutanlarla toplantı