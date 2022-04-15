Barcelona'ya bir kötü haber de Pedri'den geldi
Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından bir kötü haber de Pedri'den geldi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu kapattı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Barcelona'da genç yıldız Pedri devre arasında yerini Frenkie de Jong'a devretti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, ilk yarının son anlarında bir darbe alan Pedri için kulüp doktorunun genç futbolcu oyundan alındı. Pedri'nin durumunun kesinleşmesi için testler yapılacak olsa da oyuncunun durumunun iyimser olmadığı vurgulandı.
Pedri'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatma ihtimalinin çok güçlü olduğu belirtildi.
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