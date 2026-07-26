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Barış Alper Yılmaz'dan Can Uzun açıklaması: 'Benim elimde olsa...'

Barış Alper Yılmaz'dan Can Uzun açıklaması: 'Benim elimde olsa...'

26.07.2026 16:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barış Alper Yılmaz'dan Can Uzun açıklaması: 'Benim elimde olsa...'

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı ekibin gündemindeki Can Uzun hakkında konuştu. Yılmaz, "Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim" dedi.
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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in açıklamaları şu şekilde: 

"Mutluyum, gururluyum. Hedeflerim var. Başta ailem olmak üzere böyle bir şey söylediler bana. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır. Zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim."

"BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK"

"Kamp güzel geçiyor. Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, en iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak. Gayet iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok."

UGOCHUKWU İÇİN AÇIKLAMA

"Ugochukwu çok çalışkan birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Biz yeni gelen transferlere adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya ve bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bize faydalı olacaktır." 

"BAŞARILARIM OKAN BURUK SAYESİNDE"

"Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Orası bambaşka bir seviye. Bu sene geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

"CAN UZUN'UN GELMESİNİ İSTERİM"

"Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir."

MAURO ICARDI

"Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Hem saha dışında hem saha içinde bana çok şey kattı. Galatasaray’a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz."

İlgili Konular: #galatasaray #Barış Alper Yılmaz #Can Uzun

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