Bartuğ Elmaz'dan galibiyet açıklaması: 'Skor daha farklı olabilirdi ama...'

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte dördüncü yılını geçirdiğini belirten genç futbolcu, ilk kez bir resmî maça ilk 11'de başladığını söyledi.

Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ AMA..."

Bartuğ Elmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum."

"Rakibi iyi analiz ettik, ona göre çalıştık. Artılarını eksilerini biliyorduk. Sahada uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz."

"ORAYA KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

"Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi. Birbirimize çok alıştık. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyi verip kazanmaya gideceğiz oraya..."