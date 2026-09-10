Bartuğ Elmaz'dan Roma maçı açıklaması: 'Galibiyeti kaçırdık ama...'

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

62. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan genç futbolcu, kendisine şans veren teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür etti.

"İSMAİL HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bartuğ Elmaz, "Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ona göre çalışmalar yaptık. Bugün de en iyi şekilde sahaya yansıttık. Kazanabilirdik, beraberlik de kötü değil. Puanlar çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Puan aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK AMA..."

Karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Kartal'ın verdiği taktiklere göre hareket ettiklerini belirten Bartuğ, galibiyeti kaçırdıklarını ancak alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Bartuğ Elmaz, "İlk yarıya göre İsmail Hoca taktikleri verdi, ikinci devre ona göre sahaya çıktık. Galibiyeti kaçırdık ama 1 puan da önemli. Önümüzdeki lig maçına bakacağız ve hazırlanacağız" dedi.