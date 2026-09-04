Başakşehir'de 5 gollü düello... Galatasaray, 3 puanı son anlarda kaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara attı. Başakşehir'in golleri ise 66. dakikada Eldor Shomurodov ve 76. dakikada kendi kalesine Davinson Sanchez attı.

Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Maçın ardından lider Galatasaray, puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise 4 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Başakşehir 2-3 Galatasaray

93' PENALTI KARARI SONRASI OFSAYT! Galatasaray'da Sara'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla orta yuvarlaktan savunmanın arkasına sarkan Leao, karşı karşıya pozisyonda şuta hazırlanırken Ba araya girdi. Boşta kalan topu önüne alan Deniz, Karbownik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösterdi, ardından Leao için kaldırılan bayrağı görerek ofsayt kararı verdi.

91' GOL | Galatasaray'ın rakip ceza yayının hemen üzerinden kazandığı serbest vuruşta Sara, sol ayağıyla sol alt köşeye müthiş vurdu. Kaleci Deniz'in müdahale edemediği top, direğin dibinden ağlarla buluştu.

87' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından golde ofsayt tespit edildi.

83' GOL | Galatasaray'ın sağ kanatta, taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Sara, sol ayağıyla uzak köşeye doğru sert ve kavisli bir orta yaptı. Kale alanı içinde yükselen Davinson Sanchez'in kafasını sıyıran top, kaleci Deniz'in bakışları arasında ağlarla buluştu.

79' KIRMIZI KART | Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

76' GOL | Davinson Sanchez kendi kalesine attı, 2-2 oldu.

71' GOL | Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde sağ kanattan Yunus'un ortaladığı topu arka direkte savunma karşıladı. Sol çaprazda topu alan Barış, yanındaki Leao'yu gördü. Leao, ceza alanı yan çizgisi üzerinden nefis bir hareketle tekrar Barış'a pasını aktardı. Barış'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa bekletmeden Jakobs'la nefis bir verkaç yapan Torreira, kale alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

66' GOL | Başakşehir, Shomurodov'un penaltısıyla maça beraberliği getirdi.

63' PENALTI! Fayzullayev, rakip ceza sahasında Sallai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.

58' Shomurodov, orta alanda iki Galatasaraylı futbolcudan sıyrılarak topu ceza sahasına kadar taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov, pasını solundaki Kemen’e aktardı. Kemen’in şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Kemen için ofsayt bayrağı kalktı.

49' Olsen, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına çevirdi. Sallai, son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

46' Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina yerine oyuna dahil oldu.

43' Operi'nin savunma arkasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Kemen, ceza sahasının sol çaprazından sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Uğurcan, sağına uzanarak topu kornere çeldi.

37' Yunus Akgün, rakip ceza sahası yayı üzerinde Operi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, pozisyonun ardından Operi’ye sarı kart gösterdi.

33' Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyunda dahil oldu.

17' GOL | Organize gelişen atakta ceza yayı önünde Osimhen şutunu çekti. Top üst direkten çizgi üzerine sekerek geri geldi. VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi.

6' Yunus Akgün'ün ceza yayından sol ayak üstüyle çektiği şutu kaleci Deniz çelerek kornere gönderdi.

2' Galatasaray'ın ön alan baskısıyla sağ köşe gönderi önünde kaptığı topu Batrakov ortaya çevirdi. Kale alanı içinde Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz, yakın mesafeden gelen topu son anda çeldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.