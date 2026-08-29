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Başakşehir'den Mario Lemina açıklaması: 'Son güne kadar neler olur bilemem'

Başakşehir'den Mario Lemina açıklaması: 'Son güne kadar neler olur bilemem'

29.08.2026 18:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Başakşehir'den Mario Lemina açıklaması: 'Son güne kadar neler olur bilemem'

Adı Başakşehir ile anılan Mario Lemina için başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

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Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşırken Başakşehir'in Galatasaray'dan Mario Lemina ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.

"SON GÜNE KADAR NELER OLUR BİLEMEM"

HT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu futbolcu ile bu yaz yeni sözleşme imzalamıştı.

İlgili Konular: #Başakşehir #Göksel Gümüşdağ #Mario Lemina

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