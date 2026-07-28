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Başakşehir'den sağ kanada Danimarkalı takviye!

Başakşehir'den sağ kanada Danimarkalı takviye!

28.07.2026 21:52:00
Güncellenme:
AA
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Başakşehir'den sağ kanada Danimarkalı takviye!

Süper Lig ekibi Başakşehir, 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı.
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İstanbul Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VFL Wolfsburg Kulübünün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

14 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi Club Brugge'den 14 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık geçirdi.

Olsen, 2025-26 sezonunda Almanya 1. Futbol Ligi'nde 8, İskoçya 1. Futbol Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, her iki organizasyonda da birer gol attı. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 40 kez terleten Olsen, 8 gol sevinci yaşadı.

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