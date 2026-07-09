Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir, Emin Bayram'ı resmen kadrosuna kattı!

Başakşehir, Emin Bayram'ı resmen kadrosuna kattı!

9.07.2026 20:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Başakşehir, Emin Bayram'ı resmen kadrosuna kattı!

Süper Lig ekibi Başakşehir, 23 yaşındaki milli oyuncu Emin Bayram'ı kadrosuna kattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.

İlgili Konular: #Başakşehir #transfer #Emin Bayram

İlgili Haberler

Fransızlar duyurdu: İspanyol kulüpten Mason Greenwood hamlesi!
Fransızlar duyurdu: İspanyol kulüpten Mason Greenwood hamlesi! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Mason Greenwood için kulübü Marsilya'ya teklif yaptığı ileri sürüldü.
Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Dursun Özbek: 'Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk'
Dursun Özbek: 'Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Büyükçekmece'deki şampiyonluk töreninde açıklamalarda bulundu.