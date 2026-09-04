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Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.09.2026 09:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

 

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. 

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OSIMHEN, ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı.

Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YENİ TRANSFERLER, İLK MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray formasını ilk kez giyecek.

Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun oynaması beklenmiyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile ligde Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom" 2022-2023 sezonunda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8 kez mağlup etmeyi başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY, LİGDE NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda rakibinin ağlarını 8 kez sarsan "Cimbom", kalesinde ise 2 gol gördü.

Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından ise Galatasaray, turuncu-lacivertli ekiple 2 lig maçı oynadı. Bu 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 1 gole engel olamadı.

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