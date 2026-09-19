Başakşehir galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.
4 maç sonra üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 7 puana yükselirken, üst üste 3. maçını kaybeden Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Amedspor'u konuk edecek.