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Başakşehir galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı

Başakşehir galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı

19.09.2026 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Başakşehir galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi ve 4 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

4 maç sonra üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 7 puana yükselirken, üst üste 3. maçını kaybeden Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Amedspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #Gençlerbirliği #Trendyol Süper Lig

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