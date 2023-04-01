Başakşehir galibiyet özlemine son verdi
Başakşehir, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ankaragücü ise Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçını kaybetti.
Süper Lig'de 27. haftada Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Başakşehir oldu. Tolunay Kafkas ile ilk maçına çıkacan Ankaragücü, istediği sonucu alamadı.
Başakşehir'e galibiyetiren golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nde Ali Sowe 58. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Ligde dört hafta sonra kazanan Başakşehir puanını 44'e yükseltti. Ankaragücü 25 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırlayacak.
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