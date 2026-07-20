Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun 3. eleme turu kura çekimi gerçekleşti.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler netleşti.
Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz - Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Başakşehir, Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırması halinde ilk maçını 6 Ağustos Perşembe, rövanş maçını ise 13 Ağustos Perşembe günü oynayacak.
Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda başlayacak Başakşehir, Inter Turku'yu İstanbul'da 22 Temmuz Çarşamba günü konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.