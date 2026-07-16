Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi Finlandiya temsilcisi Inter Turku oldu.
Inter Turku, birinci eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile rövanşta karşı karşıya geldi.
Sarajevo, 22. dakikada Francis Kyeremeh'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Finlandiya ekibi, 58. dakikada Alie Conteh ve 87. dakikada Clinton Jephta'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı ve ikinci eleme turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.