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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

16.07.2026 20:30:00
Güncellenme:
AA
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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile eşleşti.
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi Finlandiya temsilcisi Inter Turku oldu.

Inter Turku, birinci eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile rövanşta karşı karşıya geldi.

Sarajevo, 22. dakikada Francis Kyeremeh'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Finlandiya ekibi, 58. dakikada Alie Conteh ve 87. dakikada Clinton Jephta'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı ve ikinci eleme turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile Inter Turku arasındaki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da saat 20.45'te, rövanş ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da TSİ 19.00'da oynanacak.

İlgili Konular: #Başakşehir #UEFA Konferans Ligi #Inter Turku

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