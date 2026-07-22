Başakşehir - Inter Turku maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 57 puanla 5. tamamladı. Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

UEFA Konferans Ligi'ne geçen sezon play-off turunda veda eden İstanbul Başakşehir, 2026-27'de adını grup aşamasına yazdırma hedefiyle Avrupa yolculuğuna başlayacak.

Başakşehir'de Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Brnic, Bertuğ Yıldırım, Shomurodov

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Ampofo, Laine, Tuominen, Essomba, Conteh, Jephta

SEZONDA İLK RESMİ MAÇ

İstanbul Başakşehir, 2026-27 sezonundaki ilk resmi müsabakasını taraftarı önünde oynayacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, Özbek temsilcisi Navbahor Namangan ile yaptığı 3 devreli özel maçla birinci etap çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Turuncu-lacivertliler, kamp süresince Ried (2), Puskas, Salzburg ve Cracovia ile hazırlık müsabakası oynadı.

GELEN VE GİDEN OYUNCULAR

Başakşehir, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i transfer eden turuncu-lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Leo Duarte, Amine Harit (kiralık) ve Kazımcan Karataş'ın (kiralık) sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise Al-Khaleej'e transfer oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Inter Turku müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

AVRUPA'DA 69. MAÇ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 69. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-16 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki 68 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 25 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 102 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 95 gole engel olamadı.

2 KEZ SON 16'YA YÜKSELDİ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-18 ve 2019-20'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-16, 2016-17 ve 2018-19'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18, 2019-20 ve 2020-21'de boy gösterdi. 2017-18 ve 2019-20'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-21'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25'te grup aşamasında yer alırken, geçen sezon ise play-off'ta elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

AVRUPA'DA İLKLERİ VE ENLERİ

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)