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Başakşehir - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

Başakşehir - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

30.08.2026 23:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Başakşehir - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.  

Başakşehir, 18. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. 

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'da Fousseni Diabate, 81. dakikada skoru 1-1'e getirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı. 

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 4 puanla 7. sırada, Kasımpaşa ise 5 puanla 6. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. 

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