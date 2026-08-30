Başakşehir - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir, 18. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'da Fousseni Diabate, 81. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 4 puanla 7. sırada, Kasımpaşa ise 5 puanla 6. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.