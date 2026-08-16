Başakşehir sezona 3 puanla başladı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christopher Operi ve 72. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

EMİN'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ev sahibi ekibin 27. dakikada Emin Bayram ile bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir lige 3 puanla başlarken, Kocaelispor puansız başladı.

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Dk. 89 Onur Ergün), Skov Olsen (Dk. 89 Hamza Güreler), Shomurodov (Dk. 75 Selke), Fayzullayev (Dk. 63 Yusuf Sarı), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Umut Bozok)

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Rudi Baku (Dk. 85 Arda Özyar), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 85 Ege Bilim), Rivas

Goller: Dk. 14 Operi, Dk. 72 Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tayfur Bingöl, Dk. 81 Zoukrou (Kocaelispor), Dk. 51 Fayzullayev, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)