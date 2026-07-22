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Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı...

Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı...

22.07.2026 22:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı...

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.

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TUR FİNLANDİYA’YA KALDI

Inter Turku, 16. dakikada Clinton Jephta’nın golü ile karşılaşmada öne geçti.

Başakşehir ise Emin Bayram’ın 54. dakikada attığı kafa golü ile eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.

Başakşehir 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da rövanş mücadelesine çıkacak.

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