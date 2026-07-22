Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı! İstanbul'da kazanan çıkmadı...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.
TUR FİNLANDİYA’YA KALDI
Inter Turku, 16. dakikada Clinton Jephta’nın golü ile karşılaşmada öne geçti.
Başakşehir ise Emin Bayram’ın 54. dakikada attığı kafa golü ile eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.
Başakşehir 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da rövanş mücadelesine çıkacak.