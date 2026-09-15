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Başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı: Başakşehir'den Nuri Şahin kararı!

Başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı: Başakşehir'den Nuri Şahin kararı!

15.09.2026 18:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı: Başakşehir'den Nuri Şahin kararı!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir programda Teknik Direktör Nuri Şahin'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir'de, teknik direktör Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili Başkan Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Başakşehir, sonrasında Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Son olarak Amedspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi, Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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Nuri Şahin

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Nuri Şahin ile yola devam edeceklerini belirterek teknik heyetle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

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Göksel Gümüşdağ

"NURİ HOCA BİZİ AVRUPA'YA TAŞIDI"

Nuri Şahin'e güvendiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız" dedi.

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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