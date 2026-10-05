Başkan istifa ettiğini duyurmuştu: Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin gelişmesi!

Gençlerbirliği'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Metin Diyadin ile önce yolların ayrıldığı sonra ise "devam" edildiği duyuruldu.

Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile ilgili açıklamasında deneyimli hoca ile yolların ayrıldığını belirtti. Çakmak yaptığı açıklamada, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı" sözlerini sarf etti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Gençlerbirliği, daha sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamada Metin Diyadin'in istifasının kabul edilmediğini duyurdu.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.

Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.

Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.

Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."

6 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Süper Lig'de milli ara öncesi 6 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

9 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Öte yandan geçen sezon görevinden ayrılan ancak daha sonra yeniden takımın başına geçen 58 yaşındaki çalıştırıcı, görev aldığı son döneminde çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Başkent ekibi milli ara sonrası 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da lider Amedspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.