Başkan Ömer Atiker açıkladı: Konyaspor'un borcu belli oldu!

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, kulübün mali durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Atiker, göreve geldikleri dönemde yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde bulunan borcun, bugün itibarıyla 2,7 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Atiker, projenin kulübün borç yükünü azaltmak ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak açısından önem taşıdığını belirtti.

"BUGÜN İTİBARIYLA NET BORÇ 2,7 MİLYAR LİRA"

Konyaspor'un mali yapısı hakkında bilgi veren Ömer Atiker, kulübün borç kalemlerinin ağırlıklı olarak yöneticiler, vergi dairesi ve SSK taksitlendirmelerinden oluştuğunu söyledi.

Atiker, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz gün Konyaspor'u kağıt üstünde 1,5 milyar lira gibi bir borçla teslim almıştık. Yapılandırmalar, faizler, taksitlendirmelerinin getirdiği kur farkı bunların hiçbirisi kağıt üstünde yoktu. Bu rakamları dahil etmemizle yaklaşık 2 milyar lira civarında borçla teslim almıştık. Yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SSK, vergi ve farklı cari borçları ödedik, yapılandırdık. Bugün itibarıyla Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2,7 milyar liradır."

Ömer Atiker

"BORÇ YÜKÜ YÖNETİCİLERDE"

Atiker, kulübün borç dağılımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Transfer dönemi bittiği için '1,5 sezonu tamamladık' diyebiliriz. Birinci sırada borç yükü yöneticiler, ikinci sırada vergi dairesi, SSK taksitlendirmeleri şeklinde sıralayabiliriz. Futbolcu ödemeler bunun çok çok altında."

"KULÜBÜN EKONOMİK GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi'nin Konyaspor'un ekonomik geleceği açısından önemine değinen Atiker, farklı büyüklüklerde toplam 1510 iş yeri yapılacağını belirtti.

Atiker, projenin hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Bizden sonraki yönetimlerin de faydalanacağı, kulübümüzün ekonomik geleceğine katkı sağlayacak kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, bu anlayışın bir ürünüdür. Amacımız çok açık Konyaspor'un borç yükünü azaltmak. Mali yapısını rahatlatmak. Sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak. Kulübümüze uzun yıllar değer üretecek kalıcı bir eser kazandırmak."

"YÖNETİCİLERE OLAN BORÇLARI ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Atiker, projenin satış modeline ilişkin de bilgi verirken, iş yerlerinin 5 yıl boyunca sabit taksitlerle satışa sunulacağını belirtti.

Konyaspor Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş yerlerimizin satışları, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın önünü görebilmesi amacıyla 5 yıl boyunca sabit taksit tutarlarıyla gerçekleştirilecektir. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi ile amacımız bu süreci rahatlatıp yöneticilere olan borçlarını ortadan kaldırarak Konyaspor'u sürdürülebilir bir mali yapıya getirmek istiyoruz."