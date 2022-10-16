Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i yendi
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapıp zirve yarışına ağırlığını koydu.
PINAR KARŞIYAKA DİŞLİ RAKİPLERİ YENDİ
Lige Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek başladıktan sonra Galatasaray NEF'i dış sahada mağlup eden Kaf-Kaf, üst üste ikinci İstanbul deplasmanında sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş'ı da farklı yendi.
RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİ
Siyah-beyazlı rakibi önünde özellikle ilk yarıda çok üstün bir oyun sergileyip farkı açan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda rahat bir oyunla kazanmayı bildi. Bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil-kırmızılılar henüz sezon başından rakiplerine gözdağı verdi.
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