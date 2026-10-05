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Basketboldaki dev maçta kazanan Beşiktaş! Trabzonspor'a geçit vermedi...

Basketboldaki dev maçta kazanan Beşiktaş! Trabzonspor'a geçit vermedi...

5.10.2026 21:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Basketboldaki dev maçta kazanan Beşiktaş! Trabzonspor'a geçit vermedi...

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.
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Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş kazandı.

LİGDEKİ İLK GALİBİYETİ

Derbinin ilk çeyreğini Beşiktaş, 24-17 önde kapattı. Trabzonspor ikinci çeyrekte oyun yoğunluğunu arttırarak devreye 46-46 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya Trabzonspor iyi başlasa da Beşiktaş hemen toparlandı ve 72-66'lik skorla son çeyreğe üstün girdi.

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Taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş son çeyrekte farkı açtı ve maçı 90-81 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner

Beşiktaş: Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2

Trabzonspor: Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 46-46

3. Periyot: 72-66

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #Basketbol Süper Ligi

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