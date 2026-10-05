Basketboldaki dev maçta kazanan Beşiktaş! Trabzonspor'a geçit vermedi...

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş kazandı.
LİGDEKİ İLK GALİBİYETİ
Derbinin ilk çeyreğini Beşiktaş, 24-17 önde kapattı. Trabzonspor ikinci çeyrekte oyun yoğunluğunu arttırarak devreye 46-46 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya Trabzonspor iyi başlasa da Beşiktaş hemen toparlandı ve 72-66'lik skorla son çeyreğe üstün girdi.
Taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş son çeyrekte farkı açtı ve maçı 90-81 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner
Beşiktaş: Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2
Trabzonspor: Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 46-46
3. Periyot: 72-66