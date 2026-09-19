Batrakov için dikkat çeken transfer tahmini: 'Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmadan...'

Manchester United ve Rusya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Andrey Kanchelskis, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'un geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Batrakov'un Türkiye'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirten Kanchelskis, genç futbolcunun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekebilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde kendisini kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Kanchelskis, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye gitmesi çok iyi oldu. Şimdiden gol ve asist katkısı vermeye başladı. Aleksey, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterebilirse bir Avrupa kulübünden teklif alacaktır. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmadan Avrupa'nın beş büyük liginden teklif alamaz. Onu yalnızca tebrik etmek gerekir. Ancak diğer futbolcular neden Avrupa'ya gitmiyor? Bu, büyük bir kayıp."