Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek. Peki, Batuhan Kolak kimdir? Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak kaç yaşında, nereli?

BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Batuhan Kolak, 25 Mart 1996 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. Antalya doğumlu olan genç hakem, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşında. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlayan Kolak, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde ilerleyerek profesyonel liglerde görev almaya başladı.

Antalya kökenli hakem, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde oynanan karşılaşmalarda düdük çaldı.

BATUHAN KOLAK'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Batuhan Kolak, genç yaşına rağmen profesyonel futbolun farklı seviyelerinde görev alarak deneyim kazanan hakemler arasında yer alıyor. Özellikle 2026 yılında Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında görev üstlenmesi, kariyerindeki yükselişin dikkat çeken noktalarından biri oldu.