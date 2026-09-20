Bayer Leverkusen evinde üç puanı 2 golle aldı!

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti.

SCHICK PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Miguel Gutierrez'in ceza sahasına yaptığı ortada topu kontrol eden Patrik Schick, bekletmeden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada ceza sahasının hemen dışında seken topu kontrol eden Miguel Gutierrez, sol alt köşeye yaptığı vuruşla kaleci Maarten Vandevoordt'u mağlup etti ve skoru 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Leverkusen puanını 7'ye yükseltirken, Leipzig haftayı 6 puanla tamamladı.