Bayern 3 puanı 3 golle aldı!
Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Bochum'u 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Bochum ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Thomas Müller, 64. dakikada Kingsley Coman ve 74. dakikada penaltıdan Serge Gnabry kaydetti.
Ligde oynadığı son 13 maçta yenilmeyen Bayern, üst üste 2. galibiyetini aldı.
Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip, puanını 43'e çıkardı. Bochum ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern, M'gladbach'a konuk olacak. Bochum ise Freiburg'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı