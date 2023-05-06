Bayern evine üç puanla dönüyor!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:37

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:37

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i konuk etti.

Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 62'de Gnabry, Bayern'i öne geçirdi. 73'te bu kez Leroy Sane sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Werder Bremen 87'de Schmidt'le farkı bire indirse de devamını getiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 65 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 35 puanda kaldı.