Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında kendi evinde Bochum'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:29
Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bundesliga'da 20. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Bayern Münih, kendi sahasında Bochum'u ağırlayacak.

BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 17:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bochum ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etmişti.


Bayern Münih Bochum Bundesliga

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