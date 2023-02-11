Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında kendi evinde Bochum'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Bundesliga'da 20. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Bayern Münih, kendi sahasında Bochum'u ağırlayacak.
BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bochum ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etmişti.
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