Bayern Münih, İspanya’da istediğini alamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, İspanya deplasmanında Villarreal’e 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal, Alman devi Bayern Münih’i konuk etti.
Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan’da Almanya’da oynanacak.
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