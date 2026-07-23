Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi: 'Süre alması imkansız olabilir'

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyor.

Bayern Münih, yeni sezon öncesinde kadrosunu sol bek Nathaniel Brown'la güçlendirirken Konrad Laimer'in sözleşmesini yenilemişti. Bavyera ekibinin sağ bek rotasyonunda Josip Stanisic, sol bekte ise Alphonso Davies de bulunuyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih'in bek rotasyonundaki bu isimlerden dolayı Sacha Boey'in gelecek sezon forma şansı bulması zor. Haberde konuyla ilgili, "Mevcut durumda, Boey'in önümüzdeki sezon Bayern'de yeterli süre alması zor, hatta imkansız olabilir" denildi.

SACHA BOEY'İN KARİYERİ

Futbola Fransa'da Rennes altyapısında başlayan Sacha Boey, sonrasında Dijon'da kiralık olarak oynamıştı. Galatasaray'a 2021'de imza atan deneyimli sağ bek, 2024'te Bayern Münih'e imza attı. Boey, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlamış ve sonrasında Bayern Münih'e geri dönmüştü.