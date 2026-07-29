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Bayern Münih'ten flaş Sacha Boey açıklaması

Bayern Münih'ten flaş Sacha Boey açıklaması

29.07.2026 16:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bayern Münih'ten flaş Sacha Boey açıklaması

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

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Bayern Münih, Sacha Boey ile bu yaz kalıcı olarak yollarını ayırmak istiyor.

Kulübün sportif direktörü Max Eberl, Fransız sağ bekin transfer listesinde olduğunu duyurdu. Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor" diye konuştu.

BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında toplamda 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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