Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

"EĞER KALIRSA..."

Kulübün bir diğer sportif direktörü Christoph Freund ise önceki günlerde "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu olasılık daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa, takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu" demişti.