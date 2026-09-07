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Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'
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Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

7.09.2026 17:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Fransız sağ bek Sacha Boey'un kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

Bayern Münih'ten Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, yaz boyunca Fransız sağ bek ile yollarını ayırmak istediklerini dile getirmişti.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

"EĞER KALIRSA..."

Kulübün bir diğer sportif direktörü Christoph Freund ise önceki günlerde "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu olasılık daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa, takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu" demişti.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

"TRANSFER DÖNEMİ AÇIK OLAN YERLER VAR"

Freund'un açıklamasına rağmen Eberl'den 25 yaşındaki futbolcunun transferi için yeni bir açıklama geldi.

Max Eberl, bu kez, "En başından bu yana, yani dört aydan fazla bir zamandır, bu konuyu çok net bir şekilde dile getirdik. Hala açık olan bazı transfer piyasaları var. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Sacha Boey'un, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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