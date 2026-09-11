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Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne bol gollü başlangıç!

Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne bol gollü başlangıç!

11.09.2026 00:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne bol gollü başlangıç!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamal Musiala, 61. dakikada Harry Kane, 77. dakikada Alphonso Davies ve 83. ile 90. dakikalarda Michael Olise attı.

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BODO/GLİMT 10 KİŞİ KALDI

Bodo/Glimt, 87. dakikada Luras Björtuft'un kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne galibiyet ve 3 puanla başladı. Bodo/Glimt ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada puan alamadı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Viking deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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