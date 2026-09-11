Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne bol gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamal Musiala, 61. dakikada Harry Kane, 77. dakikada Alphonso Davies ve 83. ile 90. dakikalarda Michael Olise attı.
BODO/GLİMT 10 KİŞİ KALDI
Bodo/Glimt, 87. dakikada Luras Björtuft'un kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne galibiyet ve 3 puanla başladı. Bodo/Glimt ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada puan alamadı.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Viking deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.