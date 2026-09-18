Bayern Münih'ten Union Berlin'e farklı tarife: 7-0!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin'i 7-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Alphonso Davies'in pasında Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, 39. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

43. dakikada Michael Olise, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda da Bayern Münih'in üstünlüğü devam etti. 54. dakikada Olise'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Harry Kane kafa vuruşuyla skoru 4-0'a getirdi.

OLISE'DEN BUNDESLIGA'DA İLK HAT-TRICK

70. dakikada Alphonso Davies ile paslaşan Ismael Saibari, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşla Bayern Münih'in 5. golünü kaydetti.

73. dakikada Tom Bischof'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michael Olise farkı 6'ya çıkardı.

Olise, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tom Bischof'un kısa pasında topu ağlara gönderen oyuncu, skoru 7-0 yaptı ve Bundesliga'da ilk hat-trickine imza attı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bayern, Bundesliga'da geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam etti.

KANE'DEN BUNDESLIGA REKORU

Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.