Bayern Münih'ten yıllar sonra Kenan Yıldız itirafı

Alman devi Bayern Münih'in akademisinden sorumlu Jochen Sauer, Bavyera ekibinin altyapı stratejisinin nasıl değiştiğini anlattı. Sauer, kariyerine Juventus'ta devam eden milli futbolcu Kenan Yıldız ve Stuttgart'tan Angelo Stiller'in bu değişimden etkili olduğunu söyledi.

Jochen Sauer, Alman basınından Spox'a verdiği röportajda takımdan genç yaşta ayrılan Stiller ve Kenan Yıldız için şunları söyledi: "Angelo'nun durumu genç takım ve profesyonel takım arasındaki geçiş konusunda bize yeni yaklaşımlar kazandırdı. Bir oyuncu ancak fırsat verildiğinde kendini kanıtlayabilir. Ben her zaman Barcelona'yı örnek gösterdim. Yüksek seviyeli ancak ilerici bir yapıya sahipler ve düşüş yaşamıyorlar. Kenan Yıldız, Angelo'dan bir yıl sonra Juventus'a transfer olup A takımda kendini kanıtladığında, bir Bayern Münih altyapısından yetişen bir oyuncunun üst düzey bir uluslararası kulüpte hızla başarılı olabileceğinin bir başka teyidi oldu. Stiller ve Kenan kesinlikle bu geçişe daha yoğun bir şekilde odaklanmamıza katkıda bulundular."

KENAN YILDIZ NEDEN AYRILDI? Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten Juventus'a geçişiyle ilgili ise Sauer, "O zamanlar, onun yaş grubunda Paul Wanner ve Arijon Ibrahimovic gibi çok yetenekli başka oyuncularımız da vardı. O dönemdeki profesyonel kadro, üç 17 yaşındaki forvet oyuncusunun aynı anda A takımla antrenman yapmasına izin vermezdi. Dahası, Mathys Tel'in transferi de zaten gündemdeydi ve o da 2005 doğumluydu. Juventus, Kenan'a A takım antrenmanlarında düzenli bir yer sözü vermişti, biz o zamanlar bunu sağlayamıyorduk. Bu nedenle, kendisi için doğru kararı verdi" açıklamasında bulundu.